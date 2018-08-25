إيران.. احتجاجات في الأحواز وإضراب في مشهد

شهدت مدينة الأحواز ذات الأغلبية العربية جنوب إيران، مسيرة احتجاج نُظمت من قِبل المئات من عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب صباح اليوم السبت، احتجاجًا على تأخر دفع رواتبهم.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، إن “مسيرة احتجاج حاشدة نظمها عمال المجموعة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب في الأحواز احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر”.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني ووزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري، بسبب تجاهله لمطالب العمال في هذا المصنع.

ويعد مصنع “فولاذ أحواز” أول مصنع في المدينة وتأسس العام 1963 بهدف إنتاج جميع أنواع الحديد البسيط وحديد التسليح وغير ذلك، ويعمل فيه نحو 600 عامل.

وتصل مدة الخدمة للمجمع الصناعي إلى أكثر من 50 عامًا وهو أول منتج من محاصيل أسياخ وشلمان في إيران، ووجود أكثر من 3000 منتسب يعطيه القدرة على إنتاج أكثر من مليون و435 ألف طن من محاصيل الفولاذ، وفي العام 2009 تم بيعه إلى القطاع الخاص.

إلى ذلك، نفذ سائقو الشاحنات في مدينة مشهد إضرابًا جديدًا احتجاجًا على عدم اتخاذ النظام الإيراني أي إجراء تجاه مطالبهم.

وذكرت قناة صوت الشعب الإيرانية أن “سائقي الشاحنات في مدينة مشهد أوقفوا اليوم السبت الشاحنات على الطريق العام الذي يربط المدينة بالعاصمة طهران وباقي المحافظات العراق، مضيفة أن “الطريق المخصص للشاحنات شهد توقفًا كاملًا للحركة باتجاه المحافظات الجنوبية والشمالية.

يذكر أن إضراب سائقي الشاحنات في جميع أنحاء إيران، الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر وتوسّع بسرعة إلى 279 مدينة في البلاد، استمر ثلاثة أسابيع، ما أدى إلى تراجع النظام حيال مطالبات سائقي الشاحنات العادلة في نهاية المطاف، قبل أن يبدأ الإضراب مجددًا أخيرًا بسبب عدم إيفاء النظام الإيراني بوعوده تجاههم.