حاجان يعتديان على مسعف سعودي في منى.. وهكذا حكم القضاء

أدانت محكمة سعودية في مكة المكرمة، حاجين اعتديا بالشتم والضرب على مسعف سعودي في منطقة مشعر منى، حيث يؤدي الحجاج شعائر الحج ويبيتون في يوم التروية ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “سبق” المحلية، فقد نشب خلاف بين المسعف (الممارس الصحي)، أثناء تأديته مهام عمله الرسمية المتمثلة في خدمة ضيوف الرحمن، والحاجين، الذين لم تكشف عن هويتيهما، حول أضواء سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة السعودية، والتي كانت تصطف بالقرب من مخيم الحاجين في منى، أثناء موسم الحج المنصرم.

وبدأ الخلاف عندما طلب الحاجان من المسعف إطفاء أضواء سيارة الإسعاف بحجة أنها تشكل إزعاجًا لهما في مخيمهما، وبعد ساعة عاد الحاجان وتهجما على الممارس الصحي عبر نافدة سيارة الإسعاف ووجها له بعض اللكمات وأمطراه بسيل من السباب والشتائم، وفق “سبق”.

وأحالت الجهات الأمنية الخلاف إلى الدوائر القضائية المختصة، التي استمعت إلى أقوال المدعي العام وأقوال المدعي (الممارس الصحي) والمدعى عليهما.

وأنهت الدائرة القضائية المختصة القضية خلال جلسة واحدة استغرقت أقل من ساعة وأصدر القاضي حكمًا نهائيًا بسجن المدعى عليه الأول شهرين؛ لتلفظه على المدعي وجلده خمس جلدات دفعةً واحدة.

ولم تشر الصحيفة إلى العقوبة التي أدين بها الحاج الآخر.