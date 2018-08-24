إجلاء 300 سائح من فندق شهير بمصر بعد وفاة زوجين بريطانيين

قالت شركة “توماس كوك”، إنها تجلي جميع عملائها البالغ عددهم 301 من فندق بالغردقة في مصر؛ وذلك كإجراء احترازي بعد وفاة سائح بريطاني وزوجته في ملابسات وصفتها بأنها غير واضحة.

وعثر على جون كوبر (69 عامًا) وزوجته سوزان كوبر (63 عامًا) اللذين يعملان لدى الشركة في بريطانيا، متوفَين في فندق “شتايجنبرجر أكوا ماجيك”، يوم الثلاثاء، بالمنتجع المطل على البحر الأحمر.

وقالت “توماس كوك”، إنها تلقت المزيد من التقارير عن مرض نزلاء آخرين دون أن تتطرق لأي تفاصيل.

وأضافت الشركة: “السلامة في قمة أولوياتنا دائمًا، لذلك قررنا نقل جميع عملائنا من هذا الفندق كإجراء احترازي”.

وقالت إنها ستوفر للعملاء فنادق بديلة في المنتجع أو خيار العودة إلى بريطانيا، اليوم الجمعة.

وقالت الشركة، إنها قيمت الفندق في أواخر يوليو/ تموز 2018، وحصل على نسبة 96 بالمائة.