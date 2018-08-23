هل تصدق.. صاحب هذه الصور ما زال حيا يرزق

كشفت صور نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كيف نجا عامل بناء من الموت بأعجوبة بعد سقوطه على سيخ معدني اخترق رأسه.

كان عامل البناء الصيني (25 عامًا) يسير على منصة بناء ارتفاعها مترين في العمل عندما سقط وهبط على السيخ المعدني، اخترق وجنته ورأسه وخرج من الجزء الخلفي من جمجمته.

وبعد جراحه شاقة لإنقاذ حياته، قال أحد الجراحين إنه مندهش أن المريض نجا دون أن يصيب السيخ الشرايين والأعضاء الحيوية، الأمر الذي كان من الممكن أن يصيبه بالعمى أو يقتله.

يذكر أن الرجل كان مستيقظًا عندما وصل إلى مستشفى في مدينة تشنغدو غرب الصين ومستقرًا تمامًا، ولم يتأثر دماغه.

وفي الجراحة استأصل الجراحون جزءًا من جمجمة الرجل لإزالة السيخ الذي بلغ طوله 30 سم، وبعد إجراء الآشعة أشار الأطباء إلى أنه سيتعافى بالكامل، ولن يحتاج إلى العلاج الطبيعي.