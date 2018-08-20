الحرس الثوري ينفي ضلوعه برفع لافتات تهدد روحاني بالموت

نفى الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، أي دور له في رفع لافتات تهدد الرئيس حسن روحاني بالموت من خلال تجمع لمجموعة من رجال الدين في مدينة قم وسط البلاد جرى تنظيمه يوم الجمعة الماضي.

وقال الحرس الثوري في بيان صحافي، إن “الحرس الثوري لا صلة له بالاحتجاجات التي شهدتها مدرسة الفيضية الدينية بمدينة قم ورفعت شعارات تهدد الرئيس حسن روحاني بالموت”.

وأضاف البيان أن “الحرس الثوري يدين هذا السلوك”، مشددًا على دعم الحرس للحكومة لحل مشاكل البلاد.

وفي سياق متصل، وصف المرجع الديني الموالي للنظام “ناصر مكارم الشيرازي”، الإثنين، ما حدث في مدرسة الفيضية بمدينة قم بأنه “كارثة حقيقية”.

وقال الشيرازي في بيان نشره موقعه الرسمي، إن “ماحدث في حوزة قم قبل أيام كارثة حقيقية، وإن عددًا من طلاب الحوزة كانوا قد رفعوا لافتات هددوا فيها الرئيس حسن روحاني بالقتل لتمسكه بخيار التفاوض مع الغرب”.

وطالب الشيرازي القائمين على تنظيم هذه الاحتجاجات بتقديم إجابات واضحة عما حصل، داعيًا جهاز الأمن إلى التحقيق في تلك الشعارات والجهات التي تقف خلفها.