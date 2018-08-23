وفاة زوجين بريطانيين في أحد فنادق مصر الفاخرة

المصدر: ا ف ب

أعلن محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله الخميس وفاة سائحين بريطانيين في أحد فنادق الغردقة الفاخرة في مصر، مؤكدًا عدم وجود “أي شبهة جنائية” للحادث.

وقال عبد الله لوكالة فرانس برس إن “الواقعة حدثت أمس الأول (الثلاثاء)، ولا يوجد عليها أي شبهة جنائية”.

وتابع أن “الزوج نقل إلى المستشفى بعدما أحس بالتعب ومات هناك، وعندما أخبروا زوجته في الفندق بالخبر، أصابتها صدمة عصبية وماتت أيضًا، حسب التقرير الطبي المبدئي”.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تداولت أخبارًا عن وفاة سائحين في الغردقة، أحدهما يعمل في شركة “توماس كوك” البريطانية للسياحة والسفر.

وأوضح عبد الله أن الاثنين كانا رجلًا وزوجته “من كبار السن، وعُثر على أدوية كثيرة لديهما في الغرفة لعلاج الضغط والسكر”، ولم يذكر المحافظ عمريهما.

وقال إن ابنة الزوج البريطاني كانت تستعد للسفر يوم الواقعة، ما دفع النيابة العامة لاستدعائها للاستماع إلى إفادتها.

وأضاف أن النيابة قررت تشريح جثة الزوجة “للتأكد من أسباب الوفاة”، إلى أن تنتهي إجراءات التسفير إلى بريطانيا.