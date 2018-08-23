مصر.. انتحار ممرضة بهذه الطريقة عقب انفصال والديها

أقدمت ممرضة مصرية في نهاية العقد الثاني من العمر، على الانتحار، بعد أن استغلت خبرتها في عملها، وسهولة الحصول على المواد المخدرة، لتنهي حياتها داخل عيادة خاصة تعمل بها مساعدة لأحد الأطباء.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة محافظة كفر الشيخ في “دلتا مصر” بلاغًا من طبيب نساء وتوليد، يفيد بسقوط الممرضة فجأة في غرفة كشف، وبيدها حقنة بها آثار مواد مخدرة، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة.

وقام فريق البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة، حيث تم مشاهدة المتوفية وهي تحقن نفسها بكمية كبيرة من المواد المخدرة التي يستخدمها الطبيب في العمليات الجراحية، حتى سقطت أرضًا جثة هامدة.

وتبين من التحريات وسماع أقوال المقربين منها أنها أقدمت على الانتحار بعد معاناتها نفسيًا خلال الفترة الأخيرة عقب انفصال والدها عن والدتها.

وقررت النيابة العامة إحالة جثة الفتاة للطب الشرعي، تمهيدًا للتصريح بدفنها، وتسيلم جثتها إلى ذويها، بعد سماع أقوال شقيقها الذي نفى الشبهة الجنائية عن الحادث.