مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بمصر

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أشارت التحريات إلى أن سبب الحادث تصادم سيارة تقل 6 أفراد من أسرة واحدة مع أخرى ملاكى تقل شخصًا واحدًا.