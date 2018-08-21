مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بمصر

لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا في صعيد مصر.
تلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا بمصرع 5 من أسرة واحدة من محافظة أسيوط، كانوا في طريقهم لمطار القاهرة للسفر إلى دولة البحرين من أجل العمل، بعد اصطدام سيارة الأجرة التي كانت تقلهم بأخرى ملاكي بطريق الجيش بالمنيا.
انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وأشارت التحريات إلى تصادم سيارة تقل 6 أفراد من أسرة واحدة مع أخرى ملاكى تقل شخصًا واحدًا، فيما أصيب قائد السيارة الملاكي والطفل الوحيد الذي نجا من السيارة الأخرى وعمره 3 سنوات، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.