بعدما شاركت في إعلانها.. ممثلة مصرية تفضح شركة هواتف شهيرة  (صور)

فضحت ممثلة مصرية تدعى، سارة الشامي، شركة هواتف محمولة شهيرة، وأفسدت دعايتها الإعلانية الضخمة التي شاركت فيها.

وتعود تفاصيل القصة، عندما شاركت الشامي، مع الممثل أحمد مجدي، في حملة إعلانية لهاتف محمول تركز على قدرات كاميرا الهاتف فائقة الدقة في التقاط صور “السيلفي”.

وظهرت سارة مع أحمد مجدي وهو يتظاهر بالتقاط صورة لهما بكاميرا الهاتف المحمول.

ولكن الصدمة، كانت عندما فضحت سارة حقيقة الإعلان الضخم، وكشفت حقيقة “السيلفي” بنشر صورة لها من كواليس الحملة الإعلانية، حيث أظهرت أن التصوير تم بكاميرا احترافية وليس بكاميرا الهاتف، إلا أن سارة بعدما نشرت صور الكواليس عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، قامت بحذفها فورًا.

وحظي الموقف بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين وصفها البعض بالغبية، وتصرفها “غير المسؤول”، انتقد البعض الآخر عدم مصداقية بعض شركات الإعلانات في تسويق منتجاتها، وآخرون ذهبوا لسيناريو أن هذا الموقف مقصود ومدبر بين الفنانة والشركة.

وعلّق أحد النشطاء: “سارة الشامي أثبتت أن الغباء أقوي من الشر مش شرط أن تكون شريرًا عشان تدمر شيئاً ما كفايه إنك تكون غبيًا”.

بينما رجح آخر أن يكون الموقف مقصودًا قائلًا: “سارة الشامي والشركة مش هواة يا جماعة والله وكل خطوة مدروسة والحركة بتاعت ظهور الكاميرا دي مقصودة عشان الناس تتكلم عليها بالشكل ده ماركيتنج جبار فعلاً”.

واتفق معه آخر: “مبدئيًا هي سارة الشامي مش غبية والشركة قاصدة كدة وعملت ماركتينج بالحوار ده أكتر من الإعلان نفسه وإحنا كالعادة بنلبس الحوارات دي”.

يذكر أن سارة شاركت بمسلسل الخانكة، مع النجمة غادة عبد الرازق ، وفي مسلسل “شربات لوز” مع النجمة يسرا.