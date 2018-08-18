شجاعة شاب سعودي تمنع وقوع كارثة في حي بالرياض (فيديو)

حالت شجاعة شاب سعودي دون وقوع كارثة في أحد أحياء العاصمة السعودية، الرياض، حيث منعت سرعة بديهته اندلاع حريق في أحد محطات الوقود بالحي.

وأظهر مقطع بثته كاميرات المراقبة، ونشرته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، لحظة اندلاع حريق في مركبة من نوع “جيب”، بعد تعبئتها بالوقود بمحطة وقود بحي الرمال بالرياض.

وفشل المتواجدون بالمحطة في إطفاء الحريق الذي اندلع في “الجيب”، ليقوم الشاب، ويدعى عبدالله بن إبراهيم آل بريك الدوسري، بدفع المركبة المحترقة بواسطة مركبته رباعية الدفع “شاص”، وقيادتها إلى خارج المحطة، ليحول بذلك دون امتداد الحريق إلى المحطة، بحسب موقع “أخبار 24” المحلي.

وأظهر المقطع “الجيب” متوقفة بعيدًا عن المحطة، وقد التهمتها النيران بحضور جمع من المواطنين.