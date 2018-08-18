بالفيديو.. مشاجرة بين صيادي أسماك ومفتشي الثروة السمكية في الكويت

اعتدى صيادو أسماك على مفتشي الثروة السمكية في الكويت أثناء محاولتهم منع الصيد غير القانوني.

ووثَّق مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المشاجرة التي استخدمت فيها، بحسب مصور المقطع، الأيدي والرصاص.

وظهر في الفيديو سيارات دفع رباعي تسير على الرمال بشكل خطر، فيما يتراكض عدد من الصيادين ورجال الهيئة من حولها، وبدا وكأن أحد المتشاجرين قد أُصيب في وجهه.

فيديو / مواطن يوثق مشاجرة بين مفتشي الثروة السمكية وبعض الصيادين . pic.twitter.com/NTwQQeBF93 — المجلس (@Almajlliss) August 18, 2018

وتداول نشطاء على “تويتر” مقطع الفيديو، حيث انتقد مغرد يدعى أحمد الميموني تصرف الصيادين المخالفين، قائلًا:”تطلق النار، لو مات الموظف الحين شتسوي، تذبح روحًا بشرية بسبب سمكة”.

" إطلاق نار بين صيادين اسماك متجاوزين القانون و رجال الهيئة " يعني فوق شينك قواة عينك يعني مخالف للقانون وهم تطلق النار لو ميت الموظف الحين شتسوي عليك ذابح روح بشرية بسبب سمكه

نتمني من اي عضو له نيه يتوسط لهم يستحي على دمه ويخلي القانون ياخذ حقه . pic.twitter.com/BbEeXaYqzd — احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) August 18, 2018

فيما انتقد مغرد يدعى ناجي شرار الختلان، تعامل الهيئة مع صيادي الأسماك واصفًا إياه بـ “التعسف”.