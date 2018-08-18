بالفيديو.. مشاجرة بين صيادي أسماك ومفتشي الثروة السمكية في الكويت

بالفيديو.. مشاجرة بين صيادي أسماك ومفتشي الثروة السمكية في الكويت

أظهر الفيديو سيارات دفع رباعي تسير على الرمال بشكل خطر فيما يتراكض عدد من الصيادين ورجال الهيئة من حولها.

المصدر: فريق التحرير

اعتدى صيادو أسماك على مفتشي الثروة السمكية في الكويت أثناء محاولتهم منع الصيد غير القانوني.

ووثَّق مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المشاجرة التي استخدمت فيها، بحسب مصور المقطع، الأيدي والرصاص.

وظهر في الفيديو سيارات دفع رباعي تسير على الرمال بشكل خطر، فيما يتراكض عدد من الصيادين ورجال الهيئة من حولها، وبدا وكأن أحد المتشاجرين قد أُصيب في وجهه.

وتداول نشطاء على “تويتر” مقطع الفيديو، حيث انتقد مغرد يدعى أحمد الميموني تصرف الصيادين المخالفين، قائلًا:”تطلق النار، لو مات الموظف الحين شتسوي، تذبح روحًا بشرية بسبب سمكة”.

فيما انتقد مغرد يدعى ناجي شرار الختلان، تعامل الهيئة مع صيادي الأسماك واصفًا إياه بـ “التعسف”.

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