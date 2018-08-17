ما حقيقة سرقة أعضاء بشرية للمتوفين في الكويت؟

نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سرقة أعضاء بشرية من متوفى في مستشفى الفروانية بمحافظة الفروانية، مؤكدةً عدم تسجيل أي قضية ضدها بشأن سرقة أعضاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني، في “تويتر”: “أن ما تم هو نقل كبد من متوفى بمستشفى الفروانية بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2018 بعد أخذ موافقة خطية من ذويه في الكويت وفي بنغلاديش بتاريخ 1 آب/ أغسطس 2018، وقد تمت زراعة الكبد لمريضة كويتية كانت تعاني من فشل نهائي في الكبد وكانت الزراعة الوسيلة الوحيدة لإنقاذها من الموت”.

وأضاف البيان أن “الشكوى كانت من قريب آخر للمتوفى لم يكن يعلم بوجود موافقات ذويه، وعندما اطلع على الموافقات الخطية بحضور مسؤول من السفارة اعترف بقانونية النقل واعتذر عن الشكوى وسحبها دون تسجيل قضية”.

وأكدت الوزارة “احترامها والتزامها بالقانون الكويتي لزراعة الأعضاء وبكافة القوانين الدولية لمنع الاتجار بالأعضاء، مطالبةً بعدم نشر أي خبر إلا بعد التأكد من صحته، لما لهذه الأخبار من إساءة إلى سمعة الكويت والتأثير على ثقة الناس بالوزارة”.

وكان النشطاء قد تداولوا الخبر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #سرقة_أعضاء_بشرية_للمتوفين، الأمر الذي اعتبروه كارثة إنسانية، حيث طالبوا وزارة الصحة بتوضيح حقيقة الأمر، ليأتي بيان الوزارة اليوم نافيًا صحة الخبر.