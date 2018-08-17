شاهد.. استخراج مولود حي من مياه الصرف الصحي (فيديو وصور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات للحظة استخراج مولود من مياه الصرف الصحي من بلوعة في الهند.

وظهر المولود في الفيديو المروع، بحبله السري ملفوفًا حول عنقه وقد تم العثور عليه على قيد الحياة.

وقامت امرأة تُدعى جيتا، البالغة من العمر 45 عامًا، من تشيناي، بسحب طفل يبكي من قدميه قبل تنظيفه من الماء في ولاية تاميل نادو جنوب الهند.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جيتا نبهت إلى وجود الطفل من قبل رجل يعتقد أن المولود الجديد كان يصرخ.

وبحسب ما ورد، تم نقل الطفل إلى مستشفى إغمور المحلي حيث وجد الأطباء أنه يعاني من صعوبة في التنفس.

وتمكن الأطباء من علاج الرضيع وقالوا الآن إنه تعافى من الحادث وأصبح يتمتع بصحة جيدة.

وقالت جيتا، التي تعيش مع ابنتها، إنها تريد تسمية الصبي سوثانثيرام (الحرية) ، حيث تم العثور عليه في عيد الاستقلال بالهند.

وأضافت أنه يبدو أن الشخص الذي تخلى عن الصبي قد دفعه عمدًا داخل البالوعة حتى يكون بعيدًا عن الأنظار.

وقال مسؤول في المستشفى إن الطفل سيظل تحت الملاحظة قبل نقله إلى دار أيتام محلية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المستشفى تلقت عشرات الطلبات لتبني الطفل بعد نشر الفيديو الخاص بإنقاذه على الإنترنت، فيما تحقق الشرطة في الحادث ولم تقم بأي اعتقالات.