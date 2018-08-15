مقتل 43 شخصًا في أسوأ فيضانات تشهدها ولاية كيرالا الهندية منذ مئة عام

ارتفع عدد القتلى في أسوأ فيضانات منذ مئة عام تشهدها ولاية كيرالا الهندية السياحية إلى 43 قتيلًا، اليوم الأربعاء، وأدى ارتفاع المياه إلى تقطّع السبل بعشرات الآلاف من السكان وإغلاق أحد المطارين الرئيسيين في الولاية.

وسقط آخر خمسة قتلى جراء الأمطار التي بدأت قبل أسبوع عندما اضطرت السلطات في الولاية الواقعة في جنوب البلاد لتصريف المياه من خلف 35 سدًا امتلأت خزاناتها بشكل خطير فارتفع منسوب المياه في النهر الرئيسي.

وقال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان على “تويتر”: “في الوقت الراهن يطلق 35 خزانًا في الولاية المياه، العديد من المناطق في الولاية تشهد فيضانات”.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على الولاية حتى يوم السبت وأصدرت تحذيرًا باللون الأحمر في 12 من 14 منطقة بالولاية.

وسيظل المطار في مدينة كوتشي مغلقًا حتى بعد ظهر يوم السبت.

ودمرت الأمطار والفيضانات مئات المنازل خلال الأسبوع الماضي وتسببت في خسائر كبيرة بالمحاصيل في الولاية التي تشتهر بزراعة التوابل والبن.

وقال مسؤول كبير بهيئة مواجهة الكوارث بولاية كيرالا إن الأمطار الموسمية قتلت أكثر من 200 شخص في الولاية منذ مايو/أيار وشردت الكثيرين.

ولم تشهد الولاية مثل هذه الفيضانات منذ العام 1924.