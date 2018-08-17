مأساة غرق 22 تلميذًا في السودان.. أم تموت حسرة لفقدان بناتها الخمس

وصلت مأساة غرق 22 تلميذًا بالسودان إلى السطات العليا في البلد، حيث أعلن والي نهر النيل شمال السودان، أمس الخميس، تحمله المسؤولية الكاملة عن الحادثة، فيما أكد أن الرئيس عمر البشير سيؤدي واجب العزاء في ضحايا الحادثة، اليوم الجمعة.

وكان قارب يقل تلاميذ إلى مدرستهم قد غرق صباح الأربعاء بمحلية البحيرة في ولاية نهر النيل، ما أدى إلى غرق 22 تلميذًا بينهم أشقاء، كما لقيت شابة في مقتبل العمر مصرعها في ذات الحادثة.

وذكرت مصادر أن والدة 5 شقيقات لقين مصرعهن في الحادث، توفيت حسرة على فقدانهن بعد فشل العثور على الجثث لأكثر من 24 ساعة.

وقال والي نهر النيل حيث غرق التلاميذ، في مداخلة في برنامج “حال البلد” على فضائية محلية، إنه أخطر رئاسة الجمهورية أنه يتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الحادثة، وبانتظار قرار الرئاسة.

وأقر في أول تصريح رسمي لمسؤول حكومي بالتقصير حيال توفير إجراءات التأمين المطلوبة للمحركات العاملة على طول النهر، كما أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة لمعرفة عدد الضحايا والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمنع تكرار حوادث مشابهة مستقبلًا.

وأضاف: “كان لابد أن نوفر أطواق النجاة لكل المحركات العاملة على طول النهر.. وكان يمكن أن نمنع حركة القوارب بدون رقيب.. كل التقصير في هذه المسائل أنا أتحمله بدون شك”.