فك لغز اختفاء طالبة طب في السودان

تمكن رجال الأمن في السودان من فك لغز اختفاء طالبة طب، تدعى “صفاء”، كانت قد اختفت عن أسرتها منذ التاسع من أغسطس/آب الجاري بعد أن أغلقت هاتفها المحمول، حيث أعلن عن العثور عليها في مدينة غربي البلاد.

ووفق موقع أخبار السودان المحلي، فإن معلومات وردت للشرطة عن موقع الطالبة المختفية والتي تدرس في إحدى كليات الطب، وإثر تحريات تمكنت من اعتقال عدد من المشتبه في تورطهم بقضية اختفائها، وانتهى الأمر إلى الوصول لمكانها، حيث عادت إلى ذويها اليوم في الخرطوم.

ولم تكشف بعد ملابسات اختفاء الطالبة صفاء وسفرها إلى ولاية غرب دارفور، وما إذا كانت لديها نية السفر إلى إحدى الدول المجاورة، لكن مصدرًا قال إن الطالبة تخضع للتحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة.

يذكر أن أسرة الطالبة ناشدت في وقت سابق عبر مواقع التواصل المساعدة للعثور على ابنتها، قبل تقديم بلاغ للشرطة عن فقدانها المفاجئ.