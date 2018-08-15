معظمهم طلاب.. مصرع 23 شخصًا بغرق مركب في السودان‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات السودانية اليوم الأربعاء، أن 23 شخصًا بينهم 22 تلميذًا لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل شمال الخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن التلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة، حيث توفي صباح اليوم بمحلة البحيرة بولاية نهر النيل 22 تلميذًا وامرأة، في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة .

وترتفع معدلات مياه النيل أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيس، خلال الفترة بين حزيران/ يونيو وأيلول/سبتمبر، بينما يستخدم سكان القرى الواقعة على ضفتي النهر مراكب خشبية للتنقل بين ضفتيه.

وتابعت الوكالة “وقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار”.

من جانبه، قال شاهد عيان إن المركب كان ينطلق من الشمال إلى الجنوب، أي عكس سريان تيار النهر، مضيفًا “كل منزل بالكنيسة يقيم عزاء”.

واعتاد التلاميذ في الأرياف السودانية على قطع مسافات تمتد كيلومترات للالتحاق بالمدارس، ووفقًا لأرقام صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، فإن ثلاثة ملاين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدارس.

وهطلت الأمطار بغزارة في الخرطوم صباح الأربعاء طوال أربع ساعات، وغمرت المياه شوارعها، وانقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء.