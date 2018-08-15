إيطاليا تعلن “حالة الطوارئ” في جنوة

قرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، في مدينة جنوة، بعد انهيار جسر، مما تسبب بمقتل نحو 39 شخصًا.

وقال كونتي بعد اجتماع طارئ للحكومة: “استمعنا إلى طلب رئيس المنطقة وأعلنا حالة الطوارئ لاثني عشر شهرًا”، مضيفًا: “خصصنا لعمليات التدخل الأولى خمسة ملايين يورو من صندوق الطوارئ الوطني”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حالة الطوارئ هي أول إجراء تتخذه الحكومة في مواجهة هذه المأساة، مؤكدًا أن الحكومة “ستعلن أيضا يوم حداد وطنيًا، ما زلنا في صدد تحديد التاريخ لجعله يتزامن مع جنازات الضحايا”.