ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر جنوة الإيطالية إلى 38 قتيلًا (فيديو وصور)

قال وزير الداخلية الايطالي، اليوم الأربعاء، إن 38 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار جسر بمدينة جنوة أمس الثلاثاء، فيما أمضى عمال الإطفاء الليل في البحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وأضاف الوزير، الذي ينتظر وصوله إلى جنوة (شمال شرق البلاد) بعد ظهر الأربعاء للصحافيين: “وصلت الحصيلة إلى 38 تم التأكد من وفاتهم في حين لا يزال هناك بعض المفقودين”، وذلك عقب انهيار جزء كبير من جسر “موراندي” خلال تساقط كثيف للأمطار الثلاثاء.

وانهار جزء من جسر “موراندي” الذي يبلغ ارتفاعه 50 مترًا، بما في ذلك برج مثبت بعدة دعامات، وذلك لدى مرور حوالي 35 سيارة فوقه أمس الثلاثاء. وسقطت كتل كبيرة من الخرسانة على مخزنين وقضبان للسكك الحديدية وفي قاع نهر.

Here is an aerial view that shows the collapse of part of the Ponte Morandi motorway bridge in Genova, Italy, where 22 are confirmed dead so far. (video from @farmaciaserrage) pic.twitter.com/zlfugqf0BY

