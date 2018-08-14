مقتل 11 أشخاص بانهيار جسر للسيارات بجنوة الإيطالية (فيديو وصور)

مقتل 11 أشخاص بانهيار جسر للسيارات بجنوة الإيطالية (فيديو وصور)

أقيم الجسر على الطريق السريع "إيه10" في ستينيات القرن الماضي.

المصدر: فريق التحرير

انهار جسر للسيارات، اليوم الثلاثاء، في مدينة جنوة الساحلية بشمال إيطاليا، في حادث وصفه وزير النقل بأنه من المرجح أن يكون “فاجعة شديدة”.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن مقتل 11 شخصا إلى حد اللحظة جراء الانهيار.

وأشارت خدمة الإطفاء إلى أن من المرجح سقوط مزيد من الضحايا، بعدما انهار الجسر في حوالي الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش)، أثناء هطول أمطار غزيرة.

وعرض التلفزيون الإيطالي صورًا للجسر المنهار، الذي أقيم على الطريق السريع “إيه 10” في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

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