بعد خلع أظافرها وقص شعرها.. سيدة عربية تجبر خادمتها على القفز من الطابق الرابع

أقدمت سيدة مصرية على تعذيب خادمتها بطريقة مروعة، إذ لجأت إلى خلع أظافرها، وقص شعرها، والاعتداء عليها بالضرب المبرح، وهو ما دفع الخادمة إلى القفز من الطابق الرابع هربًا منها.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارًا بسقوط سيدة من عقار بشارع النزهة، وتبين أن المجني عليها هي “م.ن.ا” 31 عامًا، خادمة، وأصيبت بجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، وتسلخات أسفل العينين، وخلع أظافرها، وقص شعرها، وأثار عضة بيدها اليمنى.

وعند سؤالها، قالت إنها تعمل خادمة لدى “فاطمة أ ك” 56 عامًا، ربة منزل، وأكدت أنها دائمة التعدي عليها بالضرب والتعذيب، وتقوم باحتجازها داخل الشقة، فلم تجد حلًا إلا بالقفز من النافذة خوفًا من معاودة التعدي عليها مرة أخرى.

وبمواجهة المشتكى عليها، اعترفت بقيامها بتعذيب المجني عليها، بدعوى تعليمها كيفية العناية بالنظافة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بالقضية.