في حادثة متعمدة.. سيارة تقتحم مسجدًا شمال فرنسا

اقتحمت سيارة، مسجدًا في مدينة ليل شمالي فرنسا، الليلة الماضية، في حادثة متعمدة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، يوم الأحد.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” المحلية، أن “كامل هيكل السيارة كان داخل مسجد الوفاق”.

ولم يُعثر على سائق داخل السيارة، لكن الشرطة أكدت “توصلها إلى هويته، وأنها تبحث عنه”.

وقال مصدر أمني للصحيفة، إنه “سيتم التعرف على دوافع المتهم فور توقيفه واستجوابه”.

لكن التحقيق الذي تم إطلاقه تحت قيادة مكتب المدعي العام، لا يكشف عن “أي دوافع عنصرية” حتى الساعة (13:23 ت.غ)، حسب المصدر ذاته.

ووفقًا لإحصائيات مركز “بيو” للأبحاث لعام 2016، يعيش في فرنسا حوالي 5.72 مليون مسلم، ما يمثل حوالي 8.8% من إجمالي عدد السكان البالغ 66.9 مليون نسمة.