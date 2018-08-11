بعد انهياره بسبب الأمطار.. طريق سعودي يبتلع مركبة (صور)‎

ابتلع طريق رئيسي، في منطقة جازان بأقصى جنوب غرب المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إحدى المركبات بعد انهياره إثر الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة منذ أسابيع.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية، إنّ “طريق الملك فيصل في محافظة فيفاء شرق جازان ابتلع اليوم إحدى المركبات، جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي يشهدها القطاع الجبلي في جازان منذ عدة أسابيع، والتي تسببت في قطع بعض الطرق”.

وأشارت إلى أنّ “المنطقة شهدت تقلبًا في الأجواء تخللته موجات غبار وأيام ماطرة على مدينة جازان، وأجزاء من صبيا وبيش وضمد والعارضة وفيفاء والداير والريث والمراكز التابعة لها”.