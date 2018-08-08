اعتراض وتدمير صاروخ حوثي في سماء جازان السعودية

أفادت مصادر سعودية، اليوم الأربعاء، باعتراض صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن على جازان السعودية.

وأكدت قناة “الإخبارية” السعودية النبأ أيضًا عبر “تويتر”، قائلة: “قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان”.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين قد ذكرت أن الميليشيات أطلقت صاروخًا على المدينة الصناعية في جازان، جنوب السعودية.