اعتراض وتدمير صاروخ حوثي في سماء جازان السعودية

اعتراض وتدمير صاروخ حوثي في سماء جازان السعودية

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أفادت مصادر سعودية، اليوم الأربعاء، باعتراض صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن على جازان السعودية.

وأكدت قناة “الإخبارية” السعودية النبأ أيضًا عبر “تويتر”، قائلة: “قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان”.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين قد ذكرت أن الميليشيات أطلقت صاروخًا على المدينة الصناعية في جازان، جنوب السعودية.

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