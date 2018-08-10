إنقاذ 26 سائحًا أجنبيًا بمصر إثر تعرض قاربهم للغرق في البحر الأحمر

أنقذت السلطات المصرية، يوم الجمعة، 26 سائحًا أجنبيًا إثر تعرض قاربهم للغرق قبالة سواحل البحر الأحمر، شمال شرقي البلاد.

وقالت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر في مصر: “إن قاربًا سياحيًا كان يقل 26 سائحًا أجنبيًا، لم يكشف عن جنسياتهم، تعرض للغرق أثناء القيام برحلة بحرية”.

وأشارت الجمعية إلى أنها تلقت بلاغًا يفيد بتعرض قارب سياحي للغرق، في مدينة الغردقة، حيث قامت بإرسال قارب آخر لإنقاذ السياح الذين نقلوا على متنه إلى ميناء الغردقة البحري، وفق الأناضول.

وكشفت الجمعية أن سبب غرق القارب السياحي هو نتيجة تسرب المياه إليه أثناء مرور إحدى العبارات السريعة القادمة من السعودية، بالقرب من ميناء الغردقة البحري، ما تسبب في ارتطام القوارب ببعضها البعض، وحدوث شرخ بجسد القارب الخلفي الذي كان سببًا في تسرب المياه وغرقه.