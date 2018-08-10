مصر تعترض سفينة “تهريب مخدرات” بقناة السويس

قالت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، إنها قامت باعتراض سفينة تهريب أثناء مرورها بقناة السويس، قبل وصولها إلى إحدى الدول الأجنبية.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، اليوم، “أفادت معلومات بوصول حاوية على متن إحدى السفن لدى مرورها بقناة السويس قادمة من أحد الموانئ متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية، محمّلة بكميات من المواد المخدرة”.

وذكر البيان، أنه “تم إيقاف السفينة وضبط الحاوية وإنزالها بميناء بورسعيد، وضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة بداخلها بلغت نحو 4 ملايين و600 ألف قرص مخدر”.

وأضاف أن “التحريات الأمنية أكدت اعتزام التشكيلات العصابية الدولية إعادة تهريب شحنة المواد المخدرة للبلاد بطرق مختلفة”.

ولم يوضح البيان الأمني عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم أو جنسياتهم أو الدول التي جاءت منها الشحنة أو تلك المتجهة لها.