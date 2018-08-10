عاملة منزلية تدخل في غيبوبة بعد إلقاء نفسها من الدور الرابع في الكويت

تعرضت عاملة منزلية غينية تعمل في الكويت، لكسور بالغة وخطيرة؛ بعد أن ألقت بنفسها من الدور الرابع في سكن تابع لأحد مكاتب العمالة المنزلية في منطقة المنقف في محافظة الأحمدي، دخلت على إثرها في غيبوبة.

وكانت مسؤولة السكن وهي إثيوبية، قد أفادت بأن العاملة استغلت انشغالها عن العاملات وقامت بفتح نافذة غرفتها في الدور الرابع وألقت بنفسها، وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وتوجه رجال الأمن وفنيو الطوارئ إلى مكان الحادثة فور تلقيهم البلاغ، حيث نقلت العاملة إلى مستشفى العدان، وترقد حاليًا في العناية المركزة.

وقام رجال الأمن فور حصولهم على تقرير طبي يوثق إصابات العاملة، بإبلاغ وكيل النائب العام بالواقعة، والذي أمر بدوره بتسجيل قضية جنائية تحت مسمى شروع بالانتحار؛ للوقوف على ملابسات القضية والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وفيما لم يتبين سبب إلقاء العاملة بنفسها، فإنها ليست الحادثة الأولى في الكويت التي تقدم فيها عاملات على الانتحار، وكان من بينها حادثة قبل قرابة شهرين، حيث حاولت خادمة إثيوبية الانتحار بعد تسببها بحرق طبخة على وجبة الإفطار، وقيام كفيلتها المواطنة بخصم 5 دنانير من راتبها، وفقًا لحسابات إخبارية.