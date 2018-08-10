الكويت تعتزم الاستغناء عن 3 آلاف وافد بحلول 2020

أعلنت مصادر كويتية أن عدد الوافدين العاملين في الحكومة والذين سيتم الاستغناء عنهم، خلال السنة المالية المقبلة 2019/ 2020، يبلغ أكثر من 3 آلاف وافد، وذلك تطبيقًا لسياسة “التكويت” التي بدأتها الكويت للاستغناء عن الوافدين وإحلال مواطنين مكانهم.

وقالت المصادر إن “خطة الاستغناء عن الوافدين لا يمكن أن تتم مرة واحدة، إذ أنه من الصعب الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الحكومة دفعة واحدة، وأن العدد سيقل عن العام الماضي”، وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأوضحت المصادر أن “ديوان الخدمة المدنية سيشكل لجنة لمواصلة تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، حيث ستقوم اللجنة بإعداد دراسة للسنة المالية المقبلة 2019/ 2020، تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية”.

وأضافت المصادر أن “عمل اللجنة يمتد إلى كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين، الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسبة المئوية المبينة في القرار”.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر في أيلول/ سبتمبر 2017 قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات المقبلة، لتصل إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

ويلتزم الوزراء في وزاراتهم على تطبيق خطة الإحلال التي أعلنت عنها السلطات لتعديل الخلل في التركيبة السكانية، والتخلص من البطالة التي يعيشها بعض الشباب الكويتي، تجنبًا للمسائلة والاستجواب من قبل النواب في مجلس الأمة الذين هددوا باستجواب الوزراء الذين لا يلتزمون بتطبيق خطة الإحلال.