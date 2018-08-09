كشف تفاصيل جديدة عن الوضع الصحي للإعلامي السعودي فهد الفهيد (فيديو وصور)

كشف عبدالله الفهيد عن آخر التطورات الصحية لأخيه الإعلامي السعودي فهد الفهيد، الذي تعرّض لحادث سير في العاصمة لندن، ودخل على إثره المستشفى.

وكتب في تغريدة موضحًا الحالة الصحية للفهيد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل “تويتر”: “وضع أخي فهد الفهيد اليوم الخميس أنه لا يزال في غيبوبة، وسحب السوائل مستمر حول الدماغ، ويسألكم الإلحاح في الدعاء له، ورجاء ربنا الكريم أن يرفع عنه ضره”.

كما أعاد نشر تغريدة الطبيب عبدالله القفاري المتابع لحالته الصحية، والذي كتب بدوره، أن الجديد في التطورات الصحية للفهيد أنّ حالته “تبعث على الأمل”، وأن أجهزته الحيوية سليمة، وأنه تم إجراء عملية احترازية للتأكد إن كان هناك نزيف في البطن أم لا، وتبيّن أنه سليم، لافتًا إلى أن بؤرة العين غير متسعة، وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا من الناحية الطبية.

بدوره، نشر الإعلامي خالد العرابي الحارثي، أحد مقاطع الفيديو، التي توثّق تغطيات الفهيد في لندن، مبينًا أنها “قبل تعرضه للحادث الأليم”، دون أن يوضح تحديدًا إن كان قبل الحادثة مباشرة، أم خلال تواجده في لندن عامة.

وظهر الإعلامي فهد الفهيد في الفيديو، وهو يتحدث عن برنامج “تدريبه الخاص”، ثم في مقطع آخر ظهر وهو يُجري مقابلة إعلامية مع أحد الناشطين المجتمعيين.

#فهد_الفهيد

الزميل والصديق ابو عبدالرحمن خلال تغطياته المميزة في لندن قبل تعرضه للحادث الأليم نسأل الله له الشفاء والعافية pic.twitter.com/CXX42NNMyN — خالد العرابي الحارثي (@kah1154) August 9, 2018

يذكر أن الإعلامي فهد الفهيد تعرّض لحادث مروري يوم الثلاثاء في لندن دخل على إثره العناية المركزة بسبب وضعه الحرج.

ويعمل الفهيد في صحيفة “الرياض”، وهو نشط في التغريد عبر حسابه على موقع “تويتر”، حيث يتابعه قرابة 200 ألف متابع، ويعرّف بنفسه كمحاضر، ومدرب اتصال وتسويق، وتطوير الذات، إلى جانب كونه إعلاميًا تلفزيونيًا وإذاعيًا”