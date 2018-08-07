الإعلامي السعودي فهد الفهيد يتعرض لحادث دهس في لندن

قال أقارب وأصدقاء وزملاء، الإعلامي السعودي، فهد الفهيد، إنه تعرض لحادث مروري يوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، دخل على إثره قسم العناية المركز في إحدى مستشفيات المدينة بسبب حالته الحرجة.

وقالت الأكاديمية السعودية، سعاد الفهيد، إن أخاها فهد تعرض للدهس في لندن، “ويتلقى عناية مركزة لظنهم بأن حالته حرجة.. لكننا عند حسن الظن برب العباد وفي رجاء رحمته”.

قدّر الله وما شاء فعل

تعرض أخوي #فهد_الفهيد لحادث دهس في لندن

ويتلقى عناية مركزة لظنهم بأن حالته حرجة..

لكننا عند حسن الظن برب العباد وفي رجاء رحمته#اللهم رب الناس اذهب بأس أخي وامسح عنه بيمينك الشافية #يارب اربط على قلب #أمي وبنيه وأهله

ربنا لا تفجعنا فيه وردّه خيراً مما كان — د. سعاد الفهيد (@drsf1439) August 7, 2018

وأشار الكاتب في صحيفة “الرياض”، عبدالله السبيعي، إلى أن زميله في العمل، فهد الفهيد، تعرض لحادث مروري، داعيًا متابعيه للدعاء له ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

الصديق والاخ #فهد_الفهيد @DrFAF989 تعرض لحادث مروري دعواتكم له … "اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً". pic.twitter.com/1PqGDsjliX — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) August 7, 2018

ولم يتضح بعد التقييم الدقيق للحالة الصحية للإعلامي الشاب، وما إذا كان الأطباء يتوقعون تعافيه في نهاية رحلة العلاج.

ويعمل الفهيد في صحيفة “الرياض”، وهو نشط في التغريد عبر حسابه في موقع “تويتر”، حيث يتابعه قرابة 200 ألف متابع، ويعرف نفسه كمحاضر ومدرب اتصال وتسويق وتطوير ذات، بجانب كونه إعلامي تلفزيوني وإذاعي.