الإعلامي السعودي فهد الفهيد يتعرض لحادث دهس في لندن

الإعلامي السعودي فهد الفهيد يتعرض لحادث دهس في لندن

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

قال أقارب وأصدقاء وزملاء، الإعلامي السعودي، فهد الفهيد، إنه تعرض لحادث مروري يوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، دخل على إثره قسم العناية المركز في إحدى مستشفيات المدينة بسبب حالته الحرجة.

وقالت الأكاديمية السعودية، سعاد الفهيد، إن أخاها فهد تعرض للدهس في لندن، “ويتلقى عناية مركزة لظنهم بأن حالته حرجة.. لكننا عند حسن الظن برب العباد وفي رجاء رحمته”.

وأشار الكاتب في صحيفة “الرياض”، عبدالله السبيعي، إلى أن زميله في العمل، فهد الفهيد، تعرض لحادث مروري، داعيًا متابعيه للدعاء له ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

ولم يتضح بعد التقييم الدقيق للحالة الصحية للإعلامي الشاب، وما إذا كان الأطباء يتوقعون تعافيه في نهاية رحلة العلاج.

ويعمل الفهيد في صحيفة “الرياض”، وهو نشط في التغريد عبر حسابه في موقع “تويتر”، حيث يتابعه قرابة 200 ألف متابع، ويعرف نفسه كمحاضر ومدرب اتصال وتسويق وتطوير ذات، بجانب كونه إعلامي تلفزيوني وإذاعي.

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