مصرع وإصابة 13 مصريًا في حادث مروري بالقاهرة

لقي 5 مواطنين مصريين مصرعهم، اليوم الأربعاء، وأصيب 8 آخرون إثر حادث مروري مروع بأحد الطرق الداخلية في العاصمة القاهرة.
ووقع حادث تصادم بين ميكروباص (حافلة ركاب) وسيارة نقل بالقرب من كوبرى اﻷباجية بمنشأة ناصر شرق العاصمة القاهرة؛ ما تسبب في توقف الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالمنطقة.
ونقلت الفرق المعنية المتوفين والمصابين إلى أحد المستشفيات لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم، فيما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة.
ووفقًا لآخر إحصائية معلنة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر من أعلى دول منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وبلغ عدد الحوادث خلال العام الفائت، نحو ١٤ ألفًا و٤٣٠ حادثة.