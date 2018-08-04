مقتل 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بمصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت سيدة بجروح؛ جراء مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بين عائلتين بمحافظة الوادي الجديد في مصر، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال مدير أمن المحافظة، اللواء محمد كمال سالم، إنّ “شجارًا عنيفًا بالأسلحة النارية وقع في مركز الفرارة بمحافظة الوادي الجديد، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة سيدة في الأربعينيات من عمرها”.

وحسب وزارة الداخلية، فإن “الواقعة بدأت بمشاجرة بسيطة؛ بسبب الخلاف على أرض زراعية، تطورت إلى حرب عنيفة بين عائلتين بإحدى القرى، قبل أن تدفع وزارة الداخلية بقوات كبيرة لتطويق القرية وفض النزاع، بالإضافة إلى غلق مداخل ومخارج القرية؛ للقبض على الجناة ومنع تطور الموقف”.

وكثيرًا ما تنشب صراعات وشجار بالأسلحة النارية جنوب مصر، تنتهي بجرائم قتل تتحول إلى قضية ثأر بين العائلات.

وتلجأ الدولة إلى منظومة القضاء العرفي أحيانًا؛ لفض منازعات بين عائلات كبيرة، لا سيما وأنها منظومة فعالة جدًا إذا قبل صاحب الحق بالعفو والتعويض المالي، ولا يتضمن القضاء العرفي عقوبات الموت ولا الإيذاء الجسدي، ولا عقوبات سالبة للحرية كالسجن.