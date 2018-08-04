مصرع 18 شخصًا جراء تحطم مروحية شرق روسيا

لقي 18 شخصًا مصرعهم، اليوم السبت، جراء تحطم طائرة مروحية في إقليم “كراسنويارسك” شرق روسيا.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، عن مصادر أمنية قولها إن “مروحية تابعة لشركة يوتاير تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها في منطقة إيغاركا”.

وأشارت المصادر إلى أن “المروحية احترقت عند اصطدامها بالأرض، مما أدّى إلى مصرع 18 شخصًا كانوا على متنها، بينهم طاقمها المكون من 3 أشخاص”.

وبدأت السلطات الروسية التحقيق بالحادثة للوقوف على ملابساتها، لكنها ترجح أن يكون تحطم المروحية بسبب عطل تقني، أو خطأ من قبل الطيار الذي كان يقودها، فيما تحقق السلطات باحتمال أن تكون المروحية تحطمت بسبب اصطدامها بشحنة كانت تقلها مروحية أخرى.

وفي وقت لاحق أعلنت فرق البحث والإنقاذ العثور على الصندوقين الأسودين للمروحية المتحطمة.