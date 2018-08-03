شجار مسلح يثير الرعب داخل مستشفى مغربي (فيديو)

أثار شجار عنيف باستخدام السلاح الأبيض داخل أحد المستشفيات المغربية حالة من الفوضى والذعر بين المرضى، وفق ما أظهره مقطع مصور.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، يوم الجمعة، ملاحقة 3 شبان لشاب آخر كان على خلاف معهم داخل مستشفى بأحد أحياء مدينة سلا المغربية قرب الرباط،، حاملين سلاحًا أبيض من النوع الكبير؛ ما أثار الرعب بين المراجعين خاصة النساء والأطفال الذين كانوا متواجدين داخل المبنى.

وجاء في بلاغ لمديرية الأمن الوطني في المغرب أن الأجهزة الأمنية “تعاملت مع شكوى تقدم بها شخص حول تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض، من قبل ثلاثة أشخاص؛ بسبب خلافات سابقة بينهم، قبل أن تُظهر التحقيقات الأولية أن الاعتداء امتد إلى داخل مستوصف طبي؛ وهو الأمر الذي وثقته تسجيلات كاميرات المراقبة التي تم تداولها لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الشرطة أنها تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي، وهو من ذوي الأسبقيات ولا يزال البحث جاريًا عن شريكيه بعد تحديد هويتهما.

وكانت الحادثة أثارت الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل، خصوصًا مشاهد الخوف والهروب بين النساء والأطفال الذين كانوا ينتظرون دورهم لتلقي العلاج، وانتقدت التعليقات حدوث هذا الأمر داخل مؤسسة عمومية في وضح النهار.