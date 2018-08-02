شاهد.. وزارة الصحة المغربية تعتزم مقاضاة سائحة فرنسية بسبب فيديو

تعتزم وزارة الصحة المغربية مقاضاة سائحة فرنسية بسبب مقطع فيديو صورته من داخل مستشفى “ابن رشد” الجامعي في مدينة الدار البيضاء.

وتوجهت السائحة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في الساعة الثالثة فجرًا من أمس الأربعاء، لمعالجة قريبتها من جرح أصيبت به في جبهتها، واستنكرت غياب النظافة والكوادر الطبية.

ونقل موقع “اليوم24” عن مصادر وصفها بالخاصة، أن “إدارة المستشفى تعيش حاليًا حالة استنفار قصوى، وتدرس إمكانية مقاضاة السائحة”، معتبرة ما قامت به أمرًا “غير قانوني”.

وأكدت المصادر أن “أحد الأطباء كشف على السائحة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وتأكد أن الجرح طفيف وغير خطير باستعمال الماسح الضوئي”.