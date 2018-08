رجال الإطفاء ينجحون في محاصرة حريق “كار فاير” المستعر منذ 10 أيام بكاليفورنيا

نجح رجال الإطفاء في شمال كاليفورنيا بمحاصرة حريق يستعر منذ 10 أيام، دمر أكثر من ألف منزل، بينما أعادت السلطات فتح المزيد من الأحياء التي أجلت السكان منها، وجرى العثور على آخر مجموعة من المفقودين على قيد الحياة.

وذكر مسؤولون، أنه بمساعدة هدوء الرياح لليوم الثالث على التوالي، نجحت فرق الإطفاء في مد الخطوط العازلة حول الحريق لتصل إلى 35 % من محيطه.

ويعد هذا التطور تحسنًا كبيرًا عما كان الوضع عليه مطلع الأسبوع، حين استعر حريق “كار فاير” ليدمر أحياء في ريدينج وحولها.

ومنذ أن أتت النار على أكثر من 121 ألف فدان، أصبح الحريق الأكبر بين 16 حريق غابات تستعر في أجزاء مختلفة من كاليفورنيا.

وأفادت إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا، أن حريق “كار فاير” الذي سببته مركبة في 23 يوليو/ تموز مشتعل بكثافة أقل هذا الأسبوع، ولا يمثل خطرًا مباشرًا كبيرًا على المناطق المأهولة.

وتأثر بأوامر الإجلاء التي صدرت في ذروة الحريق أواخر الأسبوع الماضي ما يصل إلى 38 ألف شخص.

وقال مسؤولو أجهزة إنفاذ القانون في ريدينج، إن آخر أربعة أشخاص تم الإبلاغ عن فقدهم ضمن قائمة من 20 اسمًا نشرت يوم الثلاثاء تم تحديد أماكنهم وإنهم بخير.

وتأكدت وفاة ستة أشخاص بسبب حريق “كار فاير” منذ أن حولت رياح عاتية النيران إلى إعصار ملتهب قفز فوق أحد الأنهار واجتاح ريدينج والأحياء المجاورة في منطقة شاستا ترينيتي مساء يوم الخميس الماضي.

ويصل عدد سكان ريدينج إلى 90 ألف شخص وتقع على مسافة 257 كيلومترا تقريبًا من عاصمة الولاية.

Dramatic video captures family's escape from path of the deadly Carr Fire and a terrifying "firenado" that ripped through Redding, California last week.

The massive blaze, one of more than 60 wildfires in the region, has consumed more than 100,000 acres. https://t.co/Pq5XMSDkBe pic.twitter.com/SwUIOVAMaA

— ABC News (@ABC) August 1, 2018