والد بطلة التزلج إيلي سوتر يكشف سببًا صادمًا وراء انتحارها

كشف والد نجمة التزلج البريطانية إيلي سوتر التي انتحرت في عيد ميلادها الـ18، أنها كانت تعاني من ضغوط نفسية كبيرة.

وعُثر على جثة سوتر، الأسبوع الماضي، في غابة نائية قرب منزلها في جبال الألب الفرنسية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف والدها توني سوتر، أنها أرادت أن تكون الأفضل وألا تخذل معجبيها وأصدقائها.

وقال: “للأسف، بدأت محنتها الأخيرة عندما فاتتها الطائرة، الأمر الذي عنى أنها لن تذهب للتدريب مع فرقة جي بي”.

وأضاف: “شعرت بأنها قد خذلتهم، وأنها ستخذلني أنا أيضًا، وللأسف كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث انهارت إيلي من الضغط”.

وأعرب توني عن حزنه لفقدان ابنته التي اعتبرها “رفيقة عمره ومركز حياته”.

وفي حديثه العلني الأول منذ وفاتها في 25 تموز/ يوليو الماضي، قال إن “ابنته عانت من مشاكل نفسية، وأن الضغط المصاحب للتنافس مع النخبة، ربما يكون قد ساهم في انتحارها”.

وكانت إيلي إحدى نجوم المستقبل في التزلج على الجليد، وكان من المتوقع أن تتنافس مع فريق “جي بي” في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.

يذكر أن إيلي سوتر فازت بالميدالية البرونزية في مسابقة “Snow Cross”، العام الماضي، ضمن مهرجان الألعاب الأولمبية الأوروبية للشباب، في تركيا.