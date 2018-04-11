اختفاء ملياردير ألماني أثناء رحلة تزلج في جبال الألب

بدأت السلطات السويسرية في البحث عن الملياردير الألماني كارل ارفيان هوب، وريث إمبراطورية “تنجلمان” الألمانية للبيع بالتجزئة، بعدما رفعت عائلته ناقوس خطر غيابه عن فندقه في زيرمات، ظهر السبت الماضي، بينما كان في رحلة تزلج وسط جبال الألب.

وذكر سيغليندي شوشهار، المتحدث باسم الشركة الألمانية، نقلً عن صحيفة “مترو” البريطانية، أن هوب (58 عامًا)، كان يتزلج بمفرده في منطقة الأنهار الجليدية، وتدور المخاوف حول إمكانية سقوطه بين التصدعات.

وكشف برونو جيلك، خبير إنقاذ متسلقي الجبال جنوب سويسرا، أن المنطقة واسعة جدًا وتحتوي الكثير من التصدعات، وتكمن المشكلة بعدم معرفة مكان اختفائه، مبينًا أن سوء الأحوال الجوية، والانهيارات الثلجية، زادت من صعوبة العثور عليه، حتى باستخدام طائرة هليكوبتر.

وولد هوب في واشنطن، وقاد شقيقه كريستيان الشركة منذ عام 2000، وتُقدر ثروة العائلة بأكثر من 2.6 مليار جنيه إسترليني.