شاب يرمي بنفسه على سيارة سعودية بالأردن لأجل “التعويض” (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إقدام شاب على رمي نفسه على سيارة تحمل أرقامًا سعودية في الأردن، بدافع ابتزاز السائق والحصول على تعويض مالي، وفق ما ذكر معلق بالمقطع.

وأوضح مواطن أردني في الفيديو المتداول، ملابسات الواقعة، محذرًا من هذه الظاهرة؛ حيث قال: “تفرجوا يا إخوان ظاهرة جديدة عنا بالمفرق، انتبهوا عالسيارة، السيارة نمرة سعودية طبعًا، شايفين الشب شو عمل، رمى حاله عالسيارة، وهاي اجت ع الله، يعني حاول ينصب على الشخص السعودي، لكن في ست بالسيارة خلفه شهدت جزاها الله بالخير، والكاميرات، وادعى على السعودي إن دعسه، انتبهوا هاي الظاهرة جديدة عنا هون بالمفرق”.

ولم يكشف المواطن الأردني عن هوية الشاب الذي ظهر في المقطع. لكن ناشطين ذكروا (في معلومات لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت منها) أن التحقيقات بينت أن الشاب سوري الجنسية وتم نقله إلى المخيم. فيما قال آخرون أن المقطع المتداول قديم.