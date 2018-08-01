صحيفة إسرائيلية: السعودية تقضي على صفقة القرن

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، تعليقًا على تأكيد الملك سلمان بن عبد العزيز رفضه أي خطة سلام لا تشمل الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، أن ذلك يعتبر إنهاءً لـ”صفقة القرن“.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن المملكة العربية السعودية قضت على الآمال في “صفقة القرن” الأمريكية، بعد توجيهها رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأضافت، أن الرسالة التي بعثت بها السعودية حول رفضها لـ”صفقة القرن”، التي لا تعالج ملفي القدس واللاجئين الفلسطينيين، أحبطت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقضت سريريًا على “الصفقة الأمريكية”.

وكتب المحلل السياسي للصحيفة على موقعها الإلكتروني، شلومو شامير، أن هذه الرسالة السعودية تعني نهاية “صفقة القرن”، وإنْ لم تكن إعلانًا رسميًا، لكنها على ما يبدو تمضي في هذا الطريق.

يقول دبلوماسيون بالمنطقة، إن الموقف الحالي لواشنطن -الذي نقله مسؤولون كبار بالبيت الأبيض خلال جولة الشهر الماضي- لا يتضمَّن اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، أو حق العودة للفلسطينيين، أو تجميد الاستيطان الإسرائيلي على أراضٍ يطالب الفلسطينيون بالسيادة عليها.

وتتناقض مثل هذه الخطة مع مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في عام 2002 والتي عرضت خلالها الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل الاتفاق على إقامة دولة للفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.