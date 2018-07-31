امرأة تضع مولودها داخل “مرحاض” مطار وتصعد إلى طائرة دونه

وضعت امرأة مولودًا داخل “مرحاض نساء” في مطار “رفيق الحريري” اللبناني، لتصعد بعد ذلك إلى طائرة دونه، قاصدة بلدها وهي في حالة نزيف حاد.

ونقلت مواقع محلية عن شعبة العلاقات العامة التابعة لمديرية الأمن الداخلي في المطار، بأنه في تمام الساعة 1:30 أمس الإثنين، ورد بلاغ إلى قوى الأمن اللبناني في المطار، يفيد بسماع صوت داخل “حمام” النساء في قاعة الذهاب، ليتبين لاحقا بأنه يعود إلى طفل حديث الولادة وهو مازال على قيد الحياة، وقد تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت التحريات الفورية التي قامت بها دورية تابعة للضابطة الإدارية والعدلية، بأن المولود وضعته امرأة تحمل الجنسية البنغلادشية تدعى “ن.أ” من مواليد عام 1990.

وتمكن رجال الضابطة العدلية من ضبط السيدة البنغلادشية في الطائرة التي كان من المفترض أن تقلها إلى بلدها، قبل أن يتمكن رجال الأمن من إخراجها منها.

وتبين أن السيدة البنغلادشية تعاني من نزيف حاد استوجب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أشارت شعبة العلاقات العامة إلى أنه تم استدعاء كفيل العاملة، الذي أكد أن السيدة البنغلادشية تعمل لديه منذ 3 أشهر دون أن يعلم بحملها.