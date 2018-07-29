مصرع تركي الشهري قائد فريق “دارجتي” دهسًا في تبوك

توفي قائد فريق “دراجتي” تركي بن محمد الشهري دهسًا بمدينة “تبوك” السعودية، أثناء ممارسته تمرينه المعتاد بقيادة الدراجة، مساء أمس السبت.

وكانت سيارة من نوع “هايلكس” انحرفت تجاهه ودهست الدراجة التي كان يقودها، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ونقل موقع “سبق” المحلي عن عمر بن محمد البلوي، أحد أعضاء الفريق قوله: “إنهم لا يتمرنون على الطريق نفسه، بل بمحاذاته حرصًا على السلامة العامة”، مضيفًا أن “الدراجات فيها الإنارة الكافية لتنبيه المركبات”.

وأشار إلى أن عدد أعضاء الفريق كان أثناء وقوع الحادث أربعة دراجين فقط على غير المعتاد؛ إذ يصل العدد لأضعاف هذا الرقم يوميًا.

ودعا البلوي أصحاب المركبات للانتباه أثناء القيادة، والابتعاد عما يشغل ذهن قائد المركبة مثل الهواتف النقالة وغيرها، داعيًا الأمانات إلى وضع مضمار خاص للدراجين لممارسة رياضتهم داخل إطار آمن يحفظ سلامتهم.

ونعى فريق “دراجتي” على حسابه بـ”تويتر” قائد الفريق الشهري.