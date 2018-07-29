القبض على مفحط قطري بطريق الوعب

أظهر مقطع فيديو صُوّر في إحدى الطرق في دولة قطر قائد سيارة دفع رباعي وهو يستعرض بسيارته “يفحط” وسط شارع مزدحم بالسيارات والمشاة.

وبدا في المقطع أن سائقي سيارات ركنوا مركباتهم جانبًا من أجل متابعة ما يقوم به قائد المركبة من استعراضات وتلاعب بالسيارة.

وأفاد حساب باسم مرور قطر على “تويتر” أنه “تم ضبط قائد المركبة الذي قام بالتفحيط والتلاعب على طريق الوعب وإحالته للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات”.

وطالب قطريون بضرورة فرض غرامة رادعة على مثل هذه الحالات خاصة أن نشطاء أفادوا أنهم شاهدوا صباح اليوم الأضرار التي لحقت بالشارع العام جراء هذه الممارسة التي وصفوها بغير الحضارية.