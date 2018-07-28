59 دولارًا غرامة لطالب جامعي رقص “كيكي” في مصر

قررت النيابة العامة في مصر اليوم السبت، تغريم شاب 1050 جنيهًا، أو ما يعادل 59 دولارًا، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص رقصة “كيكي تشالينغ، أو “تحدي كيكي” على طريق عام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها، إن “إحالة الشاب وهو طالب جامعي من القاهرة، للنيابة تمت في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها على الطريق العام، والتخلي عن عجلة القيادة، وغلق بابها، مع استمرارها في السير دون سائق”.

وأضافت أن “صاحب السيارة أتى بحركات استعراضية بجوارها، مما يعرّض حياته وحياة المواطنين من المارة، وقائدي السيارات، للخطر”، دون ذكر اسم المنطقة التي حدثت فيها الواقعة.

وتعرَّضت رقصة “كيكي” لانتقادات في مصر بعد نشر عدة مقاطع فيديو لأشخاص أدَّوها.