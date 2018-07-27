مقتل امرأة و3 أطفال بحريق شب في برج في باريس

قُتلت امرأة و3 أطفال “على الأرجح من العائلة نفسها، أمس الخميس، في حريق شب في برج مؤلف من 18 طابقًا في أحد ضواحي باريس، على ما أعلنت فرق الإغاثة.

واندلع الحريق في فترة بعد الظهر في الطابق السابع عشر وامتد إلى الطابق الثامن عشر والأخير، فضلًا عن طابقين آخرين.

وعثر الإطفائيون على جثث الضحايا ليلًا بشقة في الطابق السابع عشر، “فيما كانوا بصدد إخماد الحريق” الذي أدى أيضًا إلى إصابة 6 من قاطني المبنى و3 إطفائيين، على ما أوضح ناطق باسم فرق الإطفاء في باريس لوكالة فرانس برس.

وشاركت في إخماد الحريق الذي لم يُعرف سببه بعد، حوالي 30 آلية و100 إطفائي واجهوا صعوبة؛ بسبب موجة الحر التي هيمنت على باريس وضواحيها، الخميس.