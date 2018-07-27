توماس توخيل يحظر الملاهي الليلية على لاعبي باريس سان جيرمان

لم يضع الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، أي وقت في محاولته للسيطرة على اللاعبين، إذ زار العديد من الملاهي الليلية في العاصمة الفرنسية؛ للسيطرة على لاعبيه وحرمانهم من اللهو والسهر.

وفرض توخيل العديد من المحظورات على اللاعبين، مثل عدم تناول المعكرونة بعد المباريات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وجميع أنواع الحلويات.

وزار المدير الفني العديد من النوادي الليلية البارزة في باريس، وأبلغ مسؤوليها بضرورة أن يحيطوه علمًا حال ظهر أي من لاعبي سان جيرمان في أحد هذه الأندية، حسبما قالت مجلة “فرانس فوتبول”.

ويسعى المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند لفرض نهج أكثر انضباطًا على لاعبيه، بعدما تولى المسؤولية خلفًا للإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي لآرسنال الإنجليزي.

وبدأ سان جيرمان الاستعداد للموسم الجديد دون أبرز نجومه نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني، حيث يقضون إجازة بعد المشاركة في المراحل النهائية من كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ويسعى سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي أصبح هدفه الرئيسي منذ سنوات، خاصة بعد خسارته في دور الـ 16 الموسم الماضي أمام ريال مدريد البطل.