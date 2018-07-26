أول قطار دون سائق في تونس.. ليس ثورة تكنولوجية بل خطأ كاد يسبب كارثة (فيديو)

استيقظ التونسيون، اليوم الخميس، على خبر خروج أول قطار تونسي من محطة دون سائق.

والقطار رقم 117 الذي سار عددًا من الكيلومترات دون سائق لم يكن إنجازًا تكنولوجيًا، بل كان بسبب خطأ حدث عندما نزل السائق لتفقد عطب في نظام غلق الأبواب.

وكادت الحادثة أن تتسبب بمقتل عشرات الركاب لولا فطنة مسؤولي شركة القطارات الذين حوّلوا سكة القطار بسرعة، وقطعوا الكهرباء عنه، ليتوقف في ضاحية فندق جديد قرب العاصمة.

وقال حسان الميعادي، المتحدث باسم شركة القطارات المملوكة للدولة، لمحطة راديو “شمس إف. إم” المحلية: “المعطيات الأولية تؤكد أن خللًا في نظام غلق الأبواب طرأ على القطار، حيث نزل السائق للتثبّت من العطب، لكن القطار واصل سيره ولم يتوقف إلّا في ضاحية فندق جديد.. دون حصول أي خسائر بشرية”.

وخرج القطار بسرعة كبيرة من محطة الزهراء قرب العاصمة، ولم يتوقف في محطة حمام الأنف قبل أن يتم تحويل مساره، وقطع الكهرباء لتفادي الكارثة.

وقال المتحدث باسم شركة القطارات إنه تم تسجيل بعض حالات الإغماء بسبب حالة الفزع التي انتابت المسافرين، حيث هرعت قوات من الحماية المدنية والجيش إلى الموقع الذي توقف فيه القطار.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت اليوم حالة من الهلع في صفوف الركاب الذين قالوا إن القطار كان يسير بسرعة جنونية، وإنهم نجوا من موت محقق.

صادمقطار مليء بالمسافرين يخرج من الزهراء بدون سائق و بقي يمشي لوحده لعدة كيلمترات وسط فزع و هلع المسافرين Posted by Zoom Tunisia on Thursday, July 26, 2018

وتكررت حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة.