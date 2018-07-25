كويتي يسرق سيارة إسعاف لتعقب دورية أمنية

تحقق الجهات الأمنية في الكويت مع مواطن في العقد الخامس من عمره، على خلفية قيامه بقيادة سيارة إسعاف كانت متوقفة أمام طوارئ مستشفى “الجهراء”، وتوجهه بها إلى مخفر شرطة.

ووفق صحيفة “الأنباء” المحلية، نفى المواطن في التحقيقات أن تكون قيادته لسيارة الإسعاف بهدف السرقة، موضحًا أنه كان يريد أن يعرف فقط لماذا قامت دورية بأخذ ابنه من داخل المستشفى، إذ تتبع الدورية حتى وصلت به لمخفر النعيم.

وكان أمنيان من قسم الطوارئ في المستشفى أبلغا عمليات الداخلية بأنهما كانا ينقلان حالة مرضية وتركا سيارة الإسعاف متوقفة في مدخل الطوارئ وكان بداخلها المفتاح ولمّا حضرا لم يجداها.

وكشف مصدر، أنه بعد دقائق تم إبلاغ العمليات أن السيارة موجودة في مخفر النعيم، وأن الشخص الذي قام بسرقتها مواطن خمسيني، إذ قال المواطن، إنه علم بوجود ابنه في مستشفى الجهراء ولدى توجهه شاهد رجال الأمن يصطحبون ابنه داخل دورية فصعد إلى سيارة الإسعاف وقام بتعقبها حتى توقفت في مخفر النعيم.