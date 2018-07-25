مصرع سائحين و4 مواطنين إثر تصادم حافلتين جنوب مصر

لقي سائحان أجنبيان و4 مصريين مصرعهم، وأصيب 4 آخرون اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم مروع بين حافلة سياحية ومركبة نقل على الطريق الصحراوي، الرابط بين القاهرة وأسوان.

وتلقت الجهات المعنية في محافظة أسوان (جنوب مصر) بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 80 على الطريق الرابط بالعاصمة القاهرة، وتحديدًا بالقرب من منطقة الكرابلة بمدينة أدفو، بين حافلة سياحية وسيارة “ميكروباص”، بعدما فقد سائق الحافلة السياحية السيطرة على الحافلة.

وذكر بيان أمني للداخلية المصرية، اليوم، أنّ الحادث أسفر عن مصرع سائحَينِ أجنبيين (لم تحدد جنسيتهما أو هويتهما)، بالإضافة إلى 4 مصريين، وأصيب 4 آخرون.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، في حين أصدرت تصريحات بدفن جثث المتوفَينَ، مع استكمال التحقيقات حول الحادث.

ورفعت الإدارة العامة للمرور، آثار الحادث من الطريق الذي توقف لقرابة ساعتين.

ووفقًا لآخر إحصائية معلنة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر هي أعلى دولة في الشرق الأوسط، من حيث نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، إذ بلغ عدد الوفيات في عام واحد، 7115 وفاة بمعدل 808 وفايات لكل 100 ألف نسمة، و19.5حالة وفاة يوميًا.