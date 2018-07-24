بعد إعلان الرباعي المرشح لخلافة هيكتو كوبر.. من الأنسب لقيادة منتخب مصر؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن المفاضلة بين 4 مدربين لخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر في المرحلة القادمة.

وضمت القائمة المختصرة 4 مدربين لتولي قيادة منتخب مصر على رأسهم البوسني وحيد خليلوزيتش بجانب الإسباني كيكي فلوريس والكولومبي خورخي بينتو والمكسيكي خافيير أجيري.

وتستعرض “إرم نيوز” السير الذاتية للمدربين الأربعة ومدى مناسبتهم للمرحلة القادمة لمنتخب مصر:

وحيد خليلوزيتش

يبلغ خليلوزيتش 66 عامًا ويملك المدرب البوسني مسيرة طيبة كلاعب مع أندية نانت وباريس سان جيرمان في فرنسا كما دافع عن ألوان منتخب يوغسلافيا.

وعمل خليلوزيتش في مجال التدريب منذ عام 1990 مع نادي فيليز البوسني ثم نادي بوفيه الفرنسي وقاد الرجاء البيضاوي المغربي وفاز بلقب الدوري وحصد دوري أبطال أفريقيا.

وقاد خليلوزيتش أندية ليل ورين وباريس سان جيرمان في فرنسا وترابزون سبور التركي واتحاد جدة السعودي ودينامو زغرب الكرواتي كما تولى تدريب منتخب كوت ديفوار والجزائر واليابان.

وقاد خليلوزيتش منتخبات كوت ديفوار والجزائر واليابان لبطولة كأس العالم، ويتميز أسلوب المدرب البوسني بالأداء التكتيكي الجماعي والميل للدفاع مع وجود حلول هجومية.

وأكد السوداني عبدالمنعم شطة المدير الفني للاتحاد الإفريقي “كاف”، لـ”إرم نيوز” أن خليلوزيتش من أفضل المدربين الذين عملوا في القارة السمراء.

وأضاف: “خليلوزيتش مدرب كبير وله خبرة طويلة وأعتقد أنه مناسب لمنتخب مصر لأنه يملك خبرات في القارة السمراء بالنسبة لكيكي فلوريس وبينتو وأجيري”.

خورخي بينتو

يبلغ خورخي لويس بينتو 65 عامًا، وولد في كولومبيا كما أنه حصل على الجنسية الكوستاريكية.

وعمل خورخي بينتو في مجال التدريب منذ عام 1984، وعمل في قيادة نادي ماليونيرز الكولومبي وتولى في كولومبيا أندية سانتا في وماجدولانا وديبورتيفو كالي وأتلتيكو بوكارمانجا وأتلتيكو جونيور وقاد في بيرو نادي أليانز ليما وآلاجينسي الكوستاريكي.

وقاد بينتو منتخب كوستاريكا مرتين ومنتخب كولومبيا ومنتخب هندوراس.

خافيير أجيري

يبلغ المكسيكي خافيير أجيري 59 عامًا، وكان لاعبًا دوليًا في منتخب المكسيك ومثل أكثر من فريق مثل كلوب أمريكا وأتلانتي وجوادلاروخا في المكسيك وأوساسونا الإسباني ولوس أنغيليس الأمريكي.

وعمل أجيري في مجال التدريب منذ عام 1995 فريق أتلانتي وباتشوكا في المكسيك ثم قاد منتخب المكسيك مرتين واليابان ونادي أوساسونا وإسبانيول وريال سرقسطة وأتلتيكو مدريد في إسبانيا والوحدة الإماراتي.

كيكي فلوريس

يبلغ الإسباني كيكي فلوريس 53 عامًا ولعب لأندية فالنسيا وريال مدريد وريال سرقسطة في إسبانيا في مركز الظهير الأيمن وخاض 15 مباراة ودية دولية مع منتخب إسبانيا.

وقاد فلوريس فريق الشباب بأندية ريال مدريد بجانب خيتافي وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وخيتافي وإسبانيول في إسبانيا وبنفيكا البرتغالي كما عمل مع شباب الأهلي دبي والعين في الإمارات وواتفورد الإنجليزي.